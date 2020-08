Champions League, Lipsia-PSG 0-3: i parigini volano in finale!

Tris firmato da Marquinhos, Di Maria e Bernat: il Paris Saint-Germain conquista la prima finale di Champions League della sua storia

Missione compiuta: il PSG supera il Lipsia e conquista la prima finale di Champions League della sua storia. Tutto facile per la squadra di Tuchel contro i tedeschi: sblocca subito di testa Marquinhos, poi Di Maria e nella ripresa Bernat chiudono definitivamente i giochi. I parigini attendono ora la vincente di Bayern Monaco–Lione, sfida in programma domani sera alle ore 21. Neymar, Mbappé e compagni torneranno invece in campo domenica sera per giocarsi la prima Champions della storia del club francese.

Lipsia-PSG 0-3: 13′ Marquinhos, 42′ Di Maria, 56′ Bernat

