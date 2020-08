Calciomercato Inter, ‘bomba’ dalla Francia | Lukaku nel mirino di un top club!

Clamorosa indiscrezione proveniente dalla Francia: Lukaku avrebbe stregato un top club europeo. I dettagli

Momento speciale per l’Inter di Antonio Conte, che dopo il roboante 5-0 inflitto allo Shakhtar Donetsk si prepara ad affrontare la finale di Europa League contro il Siviglia. I nerazzurri torneranno ad affrontare una finale europea a distanza di 10 anni dalla sfida al Bayern Monaco in Champions che è valsa il Triplete. Una cavalcata entusiasmante quella della squadra di Conte, trascinata dai gol dell’inarrestabile Lukaku, che ha raggiunto quota 33 reti stagionali alla sua prima annata in Italia. L’attaccante belga è ad un solo gol di distanza dal record assoluto in maglia nerazzurro, detenuto da Ronaldo “Il Fenomeno” con 34 reti stagionali. L’ex Manchester United sarebbe così finito nel mirino di una big europea a caccia di un nuovo bomber.

Calciomercato Inter, Lukaku nel mirino del Real Madrid: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘le10sport.com’, il Real Madrid starebbe seriamente iniziando a pensare a Romelu Lukaku per l’attacco. I ‘Blancos’ sono già alla ricerca del futuro successore di Benzema e oltre agli già noti Haaland e Mbappé avrebbe inserito anche il 27enne nella lista degli obiettivi. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

La strepitosa stagione del centravanti belga avrebbe insomma stregato Florentino Perez e il potente club spagnolo. Chiaramente non c’è ancora nulla di concreto, ma l’Inter è avvertita: il Real Madrid pensa anche a Lukaku.

