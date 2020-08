Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic | Chiusura imminente: le ultime

La dirigenza del Milan vuole chiudere il rinnovo di Ibrahimovic entro il weekend: gli ultimi aggiornamenti

Il Milan accelera per il rinnovo di Ibrahimovic. Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, nonostante l’attuale distanza tra le parti l’accordo per il prolungamento del contratto dell’attaccante svedese non sarebbe in dubbio e il club rossonero conta di chiudere entro il weekend. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Nel vertice di ieri la dirigenza avrebbe deciso di non spingersi oltre alla proposta di 5,5 milioni di euro a stagione per il 38enne nonostante la richiesta da 7 milioni di euro presentata da Mino Raiola. La distanza, però, non sembra tale da mettere a repentaglio la permanenza di Ibra, che i rossoneri contano di avere a disposizione dal primo giorno di raduno fissato per lunedì. Sono insomma giorni decisivi in casa Milan, con l’ufficialità che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

