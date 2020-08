Calciomercato Milan, le ultime su Ibrahimovic | Settimana caldissima

In casa Milan tiene sempre banco la questione legata al rinnovo di Ibra: ecco come stanno le cose

Per il Milan inizia una settimana molto importante in chiave calciomercato. Lunedì prossimo la squadra di Pioli si radunerà per la preparazione in vista della prossima stagione e, prima dei nuovi colpi, tutti aspettano di capire se ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese figura nel video di presentazione della terza maglia dei rossoneri: un segnale di distensione da parte del club, anche se le parti restano ben lontane. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ l’AD Gazidis ritiene di aver fatto un’offerta congrua a Ibra che non intende alzare: un biennale da 5 milioni di euro più bonus legati alla qualificazione alla prossima Champions (500mila euro) e alla vittoria dell’Europa League (altri 500mila euro). La richiesta del suo agente Mino Raiola ha spiazzato tutti: 15 milioni di euro per due stagioni. La distanza è importante e ad oggi pare difficile da colmare. Maldini, Massara e Pioli cercheranno di mediare tra le parti per trovare una soluzione per andare avanti insieme.

