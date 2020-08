Dopo la delusione David Silva, la Lazio guarda avanti e punta James Rodriguez, nuovo obiettivo di spessore per il progetto tecnico di Simone Inzaghi

Dopo la firma di David Silva con la Real Sociedad, la Lazio ha già un nome nuovo in cantiere: il colombiano del Real Madrid James Rodriguez, scontento della sua avventura in Spagna e col contratto in scadenza nel 2021.

Il classe 1991 ha dichiarato nelle ultime ore all’influencer messicano Habif il suo stato di frustrazione nel non giocare e non essere considerato importante per il progetto dei Blancos, e cosi ha rincarato la dose: “Voglio andare dove posso giocare. Mi mancano la Premier League e la Serie A”.

E allora Tare, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha deciso di sondare il terreno per provare a portare a Formello il fantasista nonostante i 6 milioni di euro di ingaggio percepiti a Madrid. Cifra troppo alta per i biancocelesti, che però potrebbero spalmarla su un contratto pluriennale ottimizzando l’investimento.

