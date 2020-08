Un difensore del Manchester City sarebbe stato offerto alla Lazio. Tutti i dettagli

In attesa di novità sul fronte David Silva, un altro giocatore del Manchester City finisce in orbita Lazio. Si tratta di Nicolas Otamendi: secondo quanto riferito da ‘Il Messaggero’, il difensore argentino in uscita dai ‘Citizens’ è stato offerto al club biancoceleste. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il 32enne sembrava destinato al Valencia ma l’affare è saltato. Tuttavia, a differenza di Silva, non è in scadenza di contratto e la Lazio sarebbe chiamata a trattare con il club inglese. Occhi puntati dunque anche su Otamendi.

