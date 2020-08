Calciomercato Juventus, problema per Paratici | Grana Higuain

La Juventus dovrà fronteggiare una nuova grana e convincere Gonzalo Higuain a lasciare Torino. La situazione si fa delicata

Non solo entrate per la Juventus che dovrà lavorare anche sul fronte uscite con particolare attenzione al ‘caso’ Higuain. Il club bianconero dovrà infatti armarsi di diplomazia e pazienza per provare a convincere il ‘Pipita’ a lasciare Torino prima della scadenza contrattuale prevista per il 2021. Toccherà a Paratici sbrogliare la matassa liberando così il club da un ingaggio da ben 7,5 milioni di euro. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Come sottolineato da ‘Tuttosport’ Higuain è consapevole di essere fuori dal progetto della Juventus proprio come un anno fa e la stagione appena completata ha messo ancora una volta in evidenza come al fianco di Ronaldo ci voglia un attaccante con caratteristiche differenti. La società bianconera sarebbe peraltro anche disposta a rescindere il contratto del bomber andando a rinunciare ad incassare qualcosa per il suo cartellino. Il club risparmierebbe 15 milioni lordi di ingaggio ma mettere a bilancio una minusvalenza in quanto Higuain pesa ancora circa 18 milioni. Si tratterebbe del male minore ma anche così non ci sono molte squadre pronte a sobbarcarsi uno stipendio tanto elevato per un bomber di 33 anni. Il ‘Pipita’ dal canto suo non fa sconti e Paratici dovrà risolvere la grana visto che la permanenza dell’argentino sta bloccando il mercato.

