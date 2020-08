Il passaggio di Lazaro dall’Inter al Borussia Moenchengladbach è ad un passo: l’austriaco ha superato le visite mediche, ufficialità vicina

Prosegue a passi spediti il trasferimento di Valentin Lazaro al Borussia Moenchengladbach. Secondo quanto riferito dalla ‘Bild’, l’esterno austriaco nella giornata di oggi avrebbe superato le visite mediche e starebbe firmando il contratto con i tedeschi. Per Marotta si tratta di una buona operazione in uscita, con Lazaro che andrà in prestito al Gladbach con il diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Dopo una stagione al Newcastle, l’ex Inter si appresta ad una nuova esperienza in prestito. L’ufficialità dell’operazione è attesa già nelle prossime ore.

