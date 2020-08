Calciomercato Inter, maxi scambio con il Bayern Monaco: i nomi

Inter e Bayern Monaco potrebbero imbastire una maxi scambio: da Tolisso ad Alaba e Perisic, i nomi coinvolti nella possibile operazione

Ragionamenti in corso, strategia da delineare. L’Inter lavora al futuro, mentre la squadra e Antonio Conte pensano alla semifinale di Europa League. I nerazzurri sono attesi domani dalla sfida contro lo Shakhtar e il presidente Zhang è volato in Germania per stare vicino ai calciatori.

Intanto Marotta pensa a rinforzare la rosa per la prossima stagione, in attesa di capire se ci sarà la ‘pace’ con Antonio Conte oppure si andrà ad una clamorosa separazione. Tra le operazioni possibili c’è un maxi scambio con il Bayern Monaco. Come riferisce ‘Sport Mediaset’ alla società tedesca sarebbe stato proposta una doppia operazione. In Germania resterebbe Perisic (che vuole la permanenza al Bayern Monaco) che sarebbe raggiunto dal connazionale Brozovic. In nerazzurro, invece, finirebbero Tolisso e Alaba. Sia il centrocampista francese che il terzino austriaco sono stati accostati all’Inter nelle scorse settimane e rappresentano profili che piacciono ad Antonio Conte.