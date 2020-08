Calciomercato Lazio, Lotito ha perso la pazienza: ultimatum a David Silva

Ormai ci siamo: la Lazio attende a stretto giro di posta una risposta definitiva da parte di David Silva. Ultimatum allo spagnolo

David Silva alla Lazio sembrava ormai un’operazione avviata tranquillamente verso la conclusione prima degli improvvisi rinvii di questa settimana. Secondo quanto spiegato da ‘La Gazzetta dello Sport’ però non sarebbero ammesse ulteriori proroghe per il fantasista spagnolo che dovrà prendere una decisione nelle prossime 24 ore. La rosea evidenzia come Lotito abbia perso la pazienza ed attenta una risposta definitiva entro il termine di questo fine settimana. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

La Lazio, nonostante la cordialità dei rapporti, è pronta a a gestire con fermezza la situazione motivo per cui la richiesta del fratello-agente di David Silva, Nandez Jimenez, di rinviare al weekend il tutto è stata accolta e ribaltata in un vero e proprio ultimatum. Linea intransigente quindi per Lotito che non vuole farsi trovare impreparato da una questione che sembrava ormai risolta. Intanto il calciatore sarà impegnato questa sera in Champions League contro il Lione. Nelle ore seguenti prenderà la sua decisione al netto della concorrenza estera spuntata negli ultimi giorni.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Lazio, Guardiola e il ripensamento su David Silva

Calciomercato Juventus, Pirlo e l’intrigo David Silva: le ultime di CM.IT