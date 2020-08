Calciomercato Lazio, Guardiola e il ripensamento su David Silva

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato di David Silva e di un possibile ripensamento sul suo futuro

Nessun ripensamento, almeno per quel che riguarda una permanenza al Manchester City. Pep Guardiola esclude un rinnovo di David Silva con il club inglese e lo fa alla vigilia dei quarti di finale di Champions League contro il Lione. Il manager spagnolo elogia il calciatore per “il modo in cui si è allenato e la mentalità”, si dice “davvero impressionato dalla sua personalità” ma il futuro è già scritto: “Ha deciso ad inizio stagione di andare via. Ripeto quanto detto un paio di giorni fa: è rimasto un decennio qui, ora è il momento di fare una nuova esperienza”.

Una nuova avventura che dovrebbe portarlo in Serie A, a vestire la maglia della Lazio. I biancocelesti hanno già l’accordo con David Silva anche se negli ultimi giorni sono emerse voci su un possibile inserimento della Juventus. Indiscrezioni però che dall’ambiente bianconero vengono smentite, come raccontato da Calciomercato.it.