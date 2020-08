Calciomercato Juventus, Pirlo e l’intrigo David Silva: le ultime di CM.IT

In queste ore si è diffusa l’indiscrezione dell’agente FIFA Claudio Anellucci di un inserimento della Juventus su David Silva, a un passo dalla Lazio: ecco le ultime notizie di Calciomercato.it

Indiscrezioni, conferme, smentite, inserimenti improvvisi e beffe dietro l’angolo. Il calciomercato, soprattutto quello estivo, regala continuamente colpi di scena, come quello che è circolato oggi sulla Juventus. Andrea Pirlo, infatti, secondo l’agente FIFA Claudio Anellucci – ex procuratore di Dybala e Cavani – si è inserito pesantemente su David Silva. I bianconeri, quindi, sarebbero piombati sullo spagnolo del Manchester City, da giorni molto vicino alla Lazio.

Stando a quanto risulta alla redazione di Calciomercato.it, però, al momento da Torino – sponda Juventus – piovono solo smentite a proposito di questo clamoroso scenario. Gli agenti di David Silva si sono presi qualche giorno, approfittando dell’avventura ancora in pieno svolgimento del giocatore in Champions League, per valutare e definire tutti i contratti e i vari dettagli. La Lazio, dal canto suo, resta in attesa, nella speranza che non arrivino nuovi colpi di scena. Così Ciro Immobile, che già pregusta e sogna le giocate di David Silva, potrà contare sull’ennesimo assist-man in squadra per puntare l’ennesimo record di gol.