Il calciomercato Fiorentina prova il colpaccio dal Bayern Monaco, c’è l’aiuto di Ribery per Javi Martinez

L’anno scorso Ribery, quest’anno Javi Martinez. E’ l’obiettivo della Fiorentina, che per la prossima sessione di mercato vuole un altro giocatore del Bayern Monaco. Nelle ultime ore, riporta ‘Sky Sport’, la dirigenza viola avrebbe chiesto ufficialmente ai tedeschi la disponibilità dello spagnolo classe 1988. Resta dunque da capire la volontà del club bavarese e del giocatore stesso, che dovrà valutare una nuova esperienza dopo il suo approdo in Germania nel 2012. Nell’imbastire la trattativa potrebbe aver inciso molto lo stesso Ribery, che per sette stagioni ha condiviso gioie e dolori col centrocampista spagnolo seguito anche dal Milan: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Ulteriori novità si attendono dunque sulle mosse della Fiorentina, che segue anche Lucas Torreira per la sua mediana.

