SONDAGGIO CM.IT – Juventus, individuato l’erede di Cristiano Ronaldo

I follower della pagina Twitter di Calciomercato.it hanno scelto chi vorrebbero alla Juve al posto di CR7

Niente da fare per il secondo anno di fila. La Juventus aveva acquistato nel 2018 Cristiano Ronaldo per tornare a vincere una Champions League che manca in bacheca da un quarto di secolo. Il campione portoghese ha messo a segno una doppietta contro il Lione ma non è bastata: si vocifera di un suo addio, con i bianconeri che in ogni caso guardano al futuro per trovare il suo degno erede. Secondo la maggioranza relativa (41%) dei follower della pagina Twitter di Calciomercato.it, la Juve dovrebbe puntare sul giovane connazionale Joao Felix dell’Atletico Madrid. Per il 35,5% dei votanti, invece, il profilo giusto è quello di Jadon Sancho del Borussia Dortmund, mentre il restante 23,5% fa il tifo per Sadio Mané del Liverpool.

