Mentre il Milan pensa a potenziare la squadra del prossimo anno, la dirigenza lavora anche su chi in squadra c’è già come Ante Rebic. Accordo sull’ingaggio

15 gol in 36 partite il bottino raccolto nell’ultima annata da Ante Rebic, attaccante croato esploso definitivamente alla corte di Pioli e in coppia con Ibrahimovic. Una vera e propria arma in più dopo una prima fase di adattamento che ha convinto la dirigenza rossonera a puntare forte su di lui anche per il futuro. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport’ il Milan avrebbe trovato un’intesa economica con l’attaccante ex Eintracht. Rebic, in prestito biennale dal Francoforte, si è guadagnato la riconferma con un 2020 fenomenale. Ora però la società rossonera è al lavoro per trovare l’intesa giusta anche con il club tedesco proprietario del cartellino per provare a comprarlo in via definitiva già in questa finestra di mercato. Se non ci fosse l’accordo sul prezzo l’Eintracht l’attaccante rimarrà un altro anno a Milano in prestito e i rossoneri torneranno alla carica la prossima estate.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, ecco il nuovo Milan | Tutti i possibili colpi e addii!

Calciomercato Milan, Reina tra Valencia e Serie A – Ultime CM.IT