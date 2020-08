Duvan Zapata è uno dei nomi per la Juventus di Andrea Pirlo: Atalanta non dice no ma il presidente Percassi fissa le condizioni

Non chiude alla cessione di Duvan Zapata, né degli altri big dell’Atalanta, ma soltanto davanti alle giuste condizioni economiche. Serve la classica offerta irrinunciabile se la Juventus vuole davvero l’attaccante colombiano. Lo dice a ‘Sportmediaset’ il presidente dei nerazzurri Percassi: “Ci saranno diversi giocatori nel mirino, non sarà soltanto Zapata. La nostra intenzione è fare di tutto per tenerli, salvo arrivino offerte impossibili da rifiutare. L’obiettivo è confermare tutti i migliori e integrarli con altri calciatori”.

Mercato a parte, Percassi ha parlato della cavalcata Champions della squadra di Gasperini: “Siamo orgogliosissimi di quanto fatto. Non c’è amarezza, abbiamo fatto qualcosa di fantastico. Eravamo all’università del calcio per imparare e abbiamo perso all’ultimo chilometro: peccato, i ragazzi meritavano la vittoria”. Nessun rammarico però: “Importante è l’aver capito che l’Atalanta a questi livelli può starci. Alla squadra a fine gara ho fatto i complimenti e promesso un premio”.