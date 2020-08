Kalidou Koulibaly è destinato a lasciare il Napoli in estate: per lui si parla anche di una permanenza in Serie A, alla Juventus

Un difensore top per Andrea Pirlo. Con de Ligt ai box fino a novembre, Demiral che è appena rientrato da un lungo stop e Rugani che non è mai riuscito ad imporsi, la Juventus valuta l’idea di regalare al nuovo tecnico un centrale di livello. Per farlo Paratici potrebbe anche non andare molto lontano. Secondo quanto ha affermato Maurizio Dall’O a ‘Top Calcio 24’, in bianconeri potrebbe finire il centrale del Napoli Kalidou Koulibaly: “Mi è arrivata soffiatina. Koulibaly andrà alla Juventus per Demiral e soldi” le sue parole.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, contatti per Bonucci: la risposta del difensore

Il difensore senegalese è destinato a lasciare gli azzurri a fine stagione con De Laurentiis però che chiede una cifra molto elevata. Su di lui c’è il Manchester City che ha già presentato un’offerta, come raccontato da Calciomercato.it. Anche lo United pensa a Koulibaly per il quale il patron del Napoli spera di incassare una cifra di 70 milioni di euro più bonus. Ed è proprio quella estera la destinazione al momento più probabile.