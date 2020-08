Calciomercato Juventus, UFFICIALE: risoluzione per Matuidi

Per Blaise Matuidi è arrivata l’ufficialità: risoluzione consensuale per il centrocampista francese che lascia la Juventus e vola in MLS

“Grazie di tutto, Blaise”. Così la Juventus si congeda da Matuidi: è ufficiale la risoluzione del contratto del centrocampista francese che dopo tre stagioni lascia il club bianconero. Tre anni con cinque trofei alzati: tre scudetti, una coppa Italia e una supercoppa italiana per il campione del mondo 2018. Centotrentatré le presenze con la Juventus, otto i gol e una presenza costante sia nell’era Allegri, sia nell’anno con Sarri.

Legato da un contratto per un altro anno ancora, Matuidi ha scelto di lasciare la squadra e volare in MLS. Per lui ci sarà l’approdo nell’Inter Miami di David Beckham che lo attende per la firma sul contratto dopo aver sostenuto le visite mediche a Parigi. Il francese è il primo delle cessioni della nuova era bianconera: con Pirlo diversi i senatori destinati all’addio, da Higuain a Khedira.