Andrea Pirlo si sta preparando ad affrontare una nuova grande avventura alla Juventus. Molto passerà dal mercato che potrebbe modificare l’asse bianconero

Sta nascendo la nuova Juventus targata Andrea Pirlo in seguito all'esonero di Maurizio Sarri arrivato dopo l'eliminazione in Champions per mano del Lione. La truppa bianconera lavora già proiettata al futuro con una grossa fetta che passerà proprio dalla prossima finestra di calciomercato che potrebbe cambiare profondamente l'assetto della squadra.

Il giornalista Maurizio Pistocchi sul proprio account Twitter ha svelato le prossime strategie della società di Agnelli che ha pronta una rivoluzione. Tanti gli addii possibili con calciatori come De Sciglio, Khedira, Higuain, Douglas Costa, Aaron Ramsey ed anche Paulo Dybala tutti nella lista trasferimenti. Il giornalista costruisce inoltre anche la Juve dei sogni di Pirlo con tanto di difesa a tre composta da De Ligt o Romero, Bonucci e Chiellini o in alternativa Demiral. Centrocampo con Cuadrado, Locatelli o Thomas, Bentancur o Arthur, Alex Sandro, Kulusevski o addirittura Pogba alle spalle delle punte che potrebbero essere Dzeko-Ronaldo oppure il super colpo Griezmann.

