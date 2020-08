Calciomercato Lazio, ultimi dettagli per David Silva | Ecco quando l’annuncio

Ci siamo davvero per il passaggio a costo zero di David Silva alla Lazio. Contratto triennale per il campione spagnolo in scadenza col Manchester City

Ultimi dettagli per David Silva alla Lazio. Come riporta ‘Il Messaggero’, il fratello-agente è volato a Lisbona dove il campione spagnolo è in ‘ritiro’ col Manchester City in vista della final eight della Champions League. L’obiettivo è chiudere l’operazione, facendogli firmare il contratto triennale da 3,5 milioni di euro a stagione più bonus. L’annuncio del passaggio del 34enne alla Lazio dovrebbe avvenire dopo che la squadra di Guardiola avrà terminato la massima competizione europea.

