Cambio forzato dell’ultimo minuto per il tecnico del Leverkusen, Bosz, che inserisce Jonathan Tah tra i titolari al posto di Sven Bender

Problema dell’ultimo minuto per il Bayer Leverkusen in vista del calcio d’inizio della sfida contro l’Inter valida per l’Europa League. Cambio forzato nella formazione ufficiale del club tedesco allenato da Bosz che deve rinunciare a Sven Bender, infortunato nel riscaldamento, inserendo al suo posto Jonathan Tah. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

