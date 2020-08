Calciomercato Inter, bomba Conte | “Via anche se vince l’Europa League”

I giornalisti di Top Calcio 24 mettono in dubbio il futuro di Conte all’Inter dopo gli screzi con Marotta e Zhang

Tra poche ore l’Inter è di scena a Dusseldorf contro il Bayer Leverkusen nella sfida valida per i quarti di finale di Europa League. I nerazzurri vanno a caccia di un titolo a nove anni dall’ultimo (la Coppa Italia conquistata con Leonardo in panchina, ndr) che gli garantirebbe anche di essere testa di serie nella fase a gironi della prossima Champions. La conquista del trofeo potrebbe anche riportare la pace tra Antonio Conte e la dirigenza interista, con Marotta e Zhang che non hanno per niente gradito lo sfogo dopo la sfida con l’Atalanta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Allegri ‘tradisce’ Marotta: le ultime

Una eliminazione oggi, invece, potrebbe portare all’esonero. Ne è convinto Maurizio Dall’O, giornalista di ‘Top Calcio 24’, che afferma: “Se esce contro il Bayer, entro una settimana da domani l’Inter annuncerà il nuovo allenatore“. Sulla stessa riga anche il collega Luigi Furini, che rincara la dose: “Non scommetterei sulla permanenza di Conte nemmeno in caso di vittoria dell’Europa League. Il rapporto mi sembra insanabile e penso che si cercherà la risoluzione consensuale del contratto“. Staremo a vedere.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sfida alla Juventus per il colpo in Premier League