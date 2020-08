L’Inter è pronta a investire nuovamente grandi cifre per spingere i nerazzurri verso la Juventus: oltre ai giovani importanti, ecco anche un colpo per l’immediato presente

L’Inter è ancora in corsa per l’Europa League, può guadagnarsi stasera l’accesso alla semifinale. Inoltre, in campionato la Juventus sembra essersi avvicinata sensibilmente e con un nuovo allenatore come Pirlo qualcosa potrebbe pagare. Per questo ad Appiano c’è la sensazione che questo potrà essere davvero l’anno buono per fare un ulteriore step. Il futuro di Conte ad ora è congelato, ma Zhang non sembra avere intenzione di cambiare, inoltre lo stesso tecnico potrebbe essere stuzzicato dalla sfida a distanza con il suo ex giocatore. In caso contrario, in pole resterebbe Massimiliano Allegri.

Calciomercato Inter, Marotta e Ausilio ci provano per Smalling

Passando al calciomercato, la lista della spesa che verrà consegnata a Zhang sarà corposa. Intanto l’Inter ha cominciato con il colpo Hakimi, poi la conferma di Sanchez e Tonali è il prossimo obiettivo. Giovani forti, importanti anche in ottica futuro. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, però, i nerazzurri vogliono anche garanzie per vincere subito, giocatori esperti. Come Chris Smalling: a Marotta e Ausilio – come anticipato da Calciomercato.it – piace molto l’inglese, reduce da una grande stagione alla Roma che non ha trovato l’accordo per trattenerlo. La dirigenza dell’Inter ci sta provando, anche perché la Fiorentina fa muro per Milenkovic.



I buoni rapporti con il Manchester United potrebbero essere la chiave, dopo gli affari Lukaku e Sanchez. La richiesta dei Red Devils alla Roma era di circa 20 milioni più 5 di bonus, l’Inter proverà a limare la cifra. Il calciatore vorrebbe tornare in giallorosso, sta trascorrendo le vacanze in Sardegna. La speranza dei capitolini è che lo United non riceva altre grandi offerte così da accettare l’offerta più bassa della Roma.