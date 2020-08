Calciomercato Inter, Allegri ‘tradisce’ Marotta | Via libera al top club

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza Massimiliano Allegri, il preferito di Marotta per l’eventuale sostituzione di Antonio Conte

Massimiliano Allegri nome in pole per la panchina dell’Inter qualora i nerazzurri dovessero davvero separarsi da Antonio Conte. L’arrivo del tecnico livornese, il prescelto di Marotta, è quindi tutt’altro che scontato visto che il suo collega salentino ha ancora delle chance di restare, ma anche perché sulle sue tracce risultano esserci almeno altri due grandi club.

Si sa del forte interesse da parte del Paris Saint-Germain, che può cambiare Tuchel visti i suoi rapporti poco idilliaci con Leonardo, mentre è di queste ore il ritorno alla ribalta della pista che conduce direttamente al Real Madrid. Zinedine Zidane non certo di proseguire dato che Florentino Perez non sembra potergli assicurare un calciomercato all’altezza delle ‘Merengues’ e delle sue richieste.

Esiste insomma il rischio rottura, e qui entra in scena l’ex allenatore della Juventus. In Spagna si dice che sia già stato preallertato dal club madrileno, idem Pochettino che è un vecchio pallino di Perez e al quale non dispiacerebbe approdare in Serie A. Concludendo su Allegri, pare abbia subito dato la sua disponibilità al Real Madrid, nonostante appunto i corteggiamenti di Inter e PSG.

