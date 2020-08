Coronavirus, ora trema la Champions: due positivi nell’Atletico Madrid

Il coronavirus colpisce anche la Champions League: l’Atletico Madrid ha annunciato due positivi e la sfida col Lipsia è a rischio

Il coronavirus continua a far tremare il calcio europeo. Questa sera giungono ancora cattive notizie dalla Spagna, che nelle ultime settimane ha vissuto settimane di tensione per il caso Fuenlabrada in Segunda Division. L’Atletico Madrid, infatti, ha annunciato che oggi due membri del club sono risultati positivi al COVID-19, e che domani si ripeteranno nuovi test per rosa e staff tecnico.

I positivi, dei quali non si conosce l’identità, sono attualmente in quarantena nel proprio domicilio e non è chiaro se si tratta di due calciatori o meno. Giovedì i rojiblancos dovrebbero disputare i quarti di finale di Champions League contro il Lipsia, ma se domani i positivi dovessero essere confermati tra i giocatori, il match sarebbe inevitabilmente a rischio sospensione.

