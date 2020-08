Ad una manciata di ore dal calcio d’inizio della gara tra Goias e San Paolo, la squadra di casa ha fatto sapere che dieci giocatori sono risultati positivi al Coronavirus

Ripartenza nel caos per il Brasilerao con una pioggia di casi di positività al Coronavirus in casa Goias ad una manciata di ore dal calcio d’inizio della sfida contro il San Paolo, poi rinviata. La squadra di casa ha infatti fatto sapere che dieci giocatori sui 26 della rosa sono risultati positivi al Covid-19. I nomi degli atleti non sono stati resi noti ma ben 8 di questi sono calciatori della prima squadra. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Nel comunicato si legge inoltre: “La presentazione dei risultati avrebbe dovuto essere fatta almeno 24 ore prima della partenza, termine che non è stato rispettato. I risultati sono stati resi disponibili per il Goiás Esporte Clube solo questa domenica mattina”.

