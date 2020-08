Calciomercato Inter, Nainggolan nell’affare Nandez | Le ultime di CM.IT

L’Inter punta a rinforzare anche il centrocampo per accontentare le richieste di Antonio Conte. Tra i calciatori sotto osservazione c’è anche Nandez: le ultime sul possibile affare col Cagliari

Caccia aperta ad un centrocampista di sostanza per l’Inter che in vista della prossima stagione vuole andare a puntellare l’organico a disposizione di Conte per ridurre al minimo il gap con la Juventus. In questo senso, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, torna di moda il profilo di Nahitan Nandez, centrocampista di sostanza di proprietà del Cagliari che ha una clausola rescissoria da 37 milioni di euro. L’ex Boca Juniors piace ai nerazzurri che potrebbero mettere sul piatto anche il cartellino di Radja Nainggolan, di rientro a Milano proprio dopo il prestito in Sardegna, e pupillo del neo tecnico Di Francesco che vorrebbe averlo a disposizione. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Proprio il belga potrebbe dunque rivelarsi utilissimo per andare a rinforzare il reparto di centrocampo. L’Inter punta infatti anche a liberarsi del pesante contratto dell’ex romanista che dovrebbe essere valutato sui 19 milioni di euro circa.

