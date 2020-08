Il Cagliari cerca rinforzi di caratura internazionale e guarda anche in casa Ajax, dove si monitora la situazione di Marin

Iniziato con l’arrivo di Eusebio Di Francesco, il progetto ambizioso del nuovo Cagliari dovrà per forze di cose passare per il mercato. Nelle ultime ore sta prendendo corpo l’ipotesi di uno scambio con l’Inter per Nainggolan, ma l’allenatore giallorosso si aspetta anche altri innesti a centrocampo. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, tra i dossier arrivati sulla scrivania del club sardo, c’è anche quello relativo al profilo di Razvan Marin. Arrivato lo scorso anno all’Ajax, l’ex Standard Liegi non ha trovato moltissimo spazio nel corso della sua prima stagione olandese. La voglia di giocare potrebbe condurlo verso altri lidi e i rossoblu valuterebbero un prestito con riscatto. Una formula che non piace troppo ai Lancieri, ma che potrebbe essere presa in considerazione in questo caso per non rischiare minusvalenze dopo la spesa di 12.5 milioni di euro affrontata nella primavera del 2019. In passato il calciatore è stato seguito anche da Roma, Sassuolo e Siviglia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cagliari, Di Francesco: “Vogliamo trattenere Nainggolan. Servono esterni”