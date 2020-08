Calciomercato Torino, il partner di Belotti può arrivare dal Portogallo

Torino, dopo la firma di Giampaolo è tempo di pensare al mercato: per l’attacco, da affiancare a Belotti, piace Soares del Porto

Marco Giampaolo è ufficialmente il nuovo allenatore del Torino. Ora, dopo aver ufficializzato il nuovo tecnico, il club granata è pronto a concentrarsi sul mercato in entrata e in uscita. E per quanto riguarda il mercato in entrata, il nome nuovo per l’attacco arriva dal Portogallo.

Come sottolinea ‘Tuttosport’, al Torino sarebbe stato proposto Tiquinho Soares, attaccante brasiliano del Porto. 29 anni, contratto in scadenza nel 2021, Soares è valutato dai lusitani 15 milioni di euro. Il nome, in casa granata, piace e potrebbe essere lui il prossimo partner di Andrea Belotti, che Cairo continua a ritenere incedibile. La clausola da 40 milioni del brasiliano non è realistica visto il contratto in scadenza: ecco che il ds Vagnati ci sta lavorando e non è escluso che i contatti con il Porto possano iniziare nei prossimi giorni.

