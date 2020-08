Calciomercato Torino, Nkoulou può restare e rinnovare

Da separato in casa ad inizio stagione, Nicolas Nkoulou può restare a Torino e rinnovare il contratto in scadenza nel 2021

Niente addio, anzi, conferma con rinnovo. Il futuro di Nicolas Nkoulou sembra essere sempre più a tinte granata. Il difensore del Camerun, che ha iniziato la scorsa stagione da separato in casa, si è ripreso una maglia da titolare e le redini della difesa del Torino. Nessuna partenza dunque, a meno di offerte folli, anzi la società si metterà al lavoro per rinnovare il contratto del giocatore, in scadenza nel 2021.

Lo riferisce ‘Tuttosport’, che sottolinea come il centrale africano sia tornato prepotentemente al centro del progetto Toro. Per ora non sono maturate offerte significative e il rapporto tra società e giocatore sembra essersi totalmente ricostruito. Ecco dunque che l’ipotesi di un rinnovo sembra farsi sempre più concreta. Ma il ds Vagnati cercherà di lavorare anche ad un altro prolungamento, quello di Singo. L’ivoriano è stata una piacevole scoperta del finale di stagione ed è considerato un talento da blindare.

