Calciomercato, svolta Allegri | Dalla Spagna: “Contatti con l’agente”

Non c’è solamente l’Inter (in caso di separazione da Conte) sull’ex allenatore della Juventus. Accelerata del Psg

Insieme a Mauricio Pochettino, tra gli allenatori attualmente senza panchina Massimiliano Allegri è quello che fa più gola ai top club. Negli ultimi giorni il nome dell’ex tecnico di Juventus e Milan è stato accostato con insistenza all’Inter. Non è un mistero che in casa nerazzurra il rapporto tra l’attuale allenatore Antonio Conte e la dirigenza, con Beppe Marotta in testa, non sia idilliaco dopo lo sfogo che ha fatto seguito all’ultima giornata di campionato. Il passaggio del turno in Europa League di ieri ha rinviato ogni discorso sul futuro del salentino, per il quale si sono paventate un paio di ipotesi clamorose di ritorno alla Juve o in Nazionale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, clamoroso: “Incontro tra Paratici e Conte”

Qualora avesse luogo la separazione, l’Inter piomberebbe subito su Allegri, che secondo il ben informato Galeone vorrebbe chiudere il trittico di scudetti con le tre big del calcio italiano. Ma il tecnico livornese resta anche nel mirino del Paris Saint-Germain: come per Sarri, vincere il campionato non basterà a Tuchel per avere la certezza della conferma. Se dovesse uscire con l’Atalanta in Champions, potrebbe essere licenziato. A tal proposito, secondo il portale spagnolo ‘Todo Fichajes’, Leonardo avrebbe già contattato l’agente di Allegri (Branchini, ndr) per avere la disponibilità a trasferirsi a Parigi. Staremo a vedere.

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT – Calciomercato, Reggiani tra Sarri e Conte: “Già fatta con Allegri”