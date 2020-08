Siviglia-Roma, Fonseca: “Io il principale responsabile. Meritato di perdere”

Le parole di Paulo Fonseca al termine di Siviglia-Roma, match degli ottavi di Europa League. Ecco le dichiarazioni del mister giallorosso

Finisce l’avventura della Roma in Europa League. Il tecnico dei giallorossi, Paulo Fonseca, ha commentato – ai microfoni di ‘Sky Sport’ – il ko della sua squadra contro il Siviglia. Un match davvero da dimenticare: “Sono anch’io deluso, abbiamo meritato di perdere. Sono una squadra migliore di noi, hanno giocato meglio. Accettiamo il fatto che sono stati superiori, noi abbiamo fatto di tutto ma non è bastato. Sono io il principale responsabile e non ci sono scuse. Farebbe le stesse scelte? Sì, la squadra ha vinto tutte le ultime partite con questo sistema, non c’era motivo di cambiare. ”

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

PAGELLE E TABELLINO DI SIVIGLIA-ROMA: Pau Lopez ‘saponetta’, mal di testa Cristante

Roma, Friedkin rivoluziona il calciomercato: che colpi