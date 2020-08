Ralf Rangnick, dopo aver sfiorato la panchina del Milan, ha lasciato il gruppo ‘Red Bull’. Ecco le sue parole sul mancato arrivo in rossonero

Sembrava essere l’allenatore designato del Milan per il post Pioli, ma alla fine la proprietà ha deciso di proseguire col tecnico italiano, visti anche gli ottimi risultati conseguiti dopo il lockdown. E Ralf Rangnick, dopo il mancato approdo in rossonero, ha deciso di lasciare anche il gruppo ‘Red Bull’. Ai microfoni del ‘Suddeutsche Zeitung’, il 62enne manager tedesco ha parlato dell’ipotesi Milan sfumata quasi sul fischio finale: “Visto l’ottimo ruolino di marcia dopo lo stop causato dall’emergenza coronavirus, nove vittore e tre pareggi, non era più possibile cambiare. Non sarebbe stata una scelta saggia, dal mio punto di vista e da quello del club“. Capitolo chiuso per Rangnick al Milan che, però, è pronto a tornare in gioco quanto prima: “Alla mia età, sarebbe bello se la prossima squadra fosse in grado di vincere i titoli da subito”.

