La Juventus non molla Jorginho a centrocampo, soprattutto se dovesse restare Sarri in panchina. La strategia del CFO Paratici

Sarà sicuramente il centrocampo uno dei reparti dove la Juventus si muoverà maggiormente in questo mercato estivo. In attesa della Champions League, con all’orizzonte la decisiva sfida contro il Lione che vale l’accesso alla Final Eight di Lisbona, la dirigenza bianconera pianifica le mosse per la prossima stagione e dà la caccia ad un colpo di spessore in mediana. Dopo Arthur, che sbarcherà a Torino in cambio di Pjanic, un altro osservato speciale alla Continassa resta Jorginho dal Chelsea in mezzo al campo. La ‘Vecchia Signora’ per il momento non ha affondato il colpo e non è andata oltre dei semplici contatti esplorative come scrive ‘Tuttosport’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non solo Arthur: all-in su Jorginho | Il piano B dalla Serie A

Calciomercato Juventus, doppia soluzione per Jorginho

L’ex Napoli sarebbe il regista perfetto per Maurizio Sarri, se quest’ultimo fosse riconfermato sulla panchina dei campioni d’Italia. L’italo-brasiliano ha avuto poco spazio nella seconda parte di stagione agli ordini di Lampard e non è considerato tra gli incedibili del club londinese. Abramovich però non è disposto a fare sconti e valuta non meno di 50 milioni il cartellino di Jorginho. Cifra importante che la Juve vorrebbe abbassare con l’inserimento di alcune contropartite e in particolare Bernardeschi, profilo che piace molto da tempi non sospetti al Chelsea anche se il giocatore tentennerebbe. Una seconda opzione al vaglio di Paratici è quella di un investimento a rate, soluzione che non dispiacerebbe al Chelsea e che ricorderebbe proprio con i ‘Blues’ l’operazione Cuadrado. Il piano B a Jorginho resta Locatelli, con il Sassuolo che ha fissato a 30 milioni l’eventuale cessione dell’ex milan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, la Juventus e l’idea Paulo Sousa: la situazione