Juventus, duro attacco a Cristiano Ronaldo da parte di Manuel Manolete di ‘As’: “Il suo futuro passerà da Cina o Emirati. Gli interessano solo i soldi ora”

“Dybala ha impedito a Cristiano Ronaldo di essere premiato come miglior giocatore della Serie A. Il suo futuro? Via dall’Europa, adesso gli interessano solo i soldi”. Manuel Manolete non le ha mandate certamente a dire. Il capo redattore della testata spagnola ‘As’ non ha risparmiato infatti critiche all’attaccante portoghese, che si è piazzato al secondo posto della classifica marcatori, ma che non è stato premiato come miglior giocatore della Serie A. Premio che invece è andato al compagno di squadra alla Juventus, Paulo Dybala. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

“Persino Dybala ha tolto a Cristiano Ronaldo la palma di miglior giocatore d’Italia e non è diventato capocannoniere. Il portoghese si è visto nella sua migliore versione a Madrid e alla fine il suo futuro sarà in Cina o negli Emirati Arabi per ottenere un sacco di soldi, l’unica cosa che ora gli interessa” ha scritto il giornalista spagnolo su ‘Twitter’. Un messaggio duro, che fa capire come dalla Spagna siano convinti che la carriera di Cristiano Ronaldo a Torino possa terminare in tempi piuttosto brevi.

Hasta #Dybala le ha quitado a #CR ser el mejor de #Italia y tampoco ha sido el #máximogoleador. El portugués ha dado su mejor versión en el #Madrid y al final su futuro pasará por #China o #EEUU para llevarse una gran talegada que ahora mismo es lo único que le interesa. — Manolete (@AS_Manolete) August 5, 2020

