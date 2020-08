Primavera, UFFICIALE: assegnato lo Scudetto, tre retrocesse

La Figc nel consiglio federale di questo pomeriggio ha deciso la vincitrice dello Scudetto primavera e le tre squadre retrocesse

Nel consiglio Federale che si è tenuto oggi la Figc ha assegnato lo scudetto Primavera, stabilendo anche la classifica finale del campionato con tre squadre retrocesse. Per ufficializzare la graduatoria del torneo giovanile, è stato adottato il coefficiente correttivo già utilizzato per altri campionati. Grazie a questo coefficiente, lo Scudetto è andato all’Atalanta, mentre scendono di categoria Chievo, Napoli e Pescara. Viaggio inverno per Milan, Ascoli e Spal, promosse in Primavera 1.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte si propone per il grande ritorno (e non è la Juve)

Il torneo giovanile è stato interrotto con il lockdown e, al contrario di Serie A e Serie B, si è deciso di non farlo ripartire e di programmare direttamente la prossima stagione. Oggi è arrivata la decisione sulla classifica finale, con l’assegnazione del titolo all’Atalanta.