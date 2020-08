Trincao, giovane gioiello portoghese acquistato dal Barcellona, nel mirino della Serie A: offerte però rispedite al mittente

E’ arrivato al Barcellona per 31 milioni di euro ma c’è chi è pronto a spenderne 60 per acquistarlo. Trincao, giovane talento portoghese dei blaugrana va gola a tanti club. Accostato in passato anche alla Juventus, il 20enne è molto apprezzato in Premier League dove avrebbero pronte offerte faraoniche (da 60 milioni di euro appunto) per convincere i blaugrana. Lo stesso calciatore è seguitissimo dall’Atalanta, che ci ha provato anche a gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta, Ilicic rompe il silenzio: messaggio alla squadra

I bergamaschi sono tornati alla carica ma – riferisce il ‘Mundo Deportivo’ – con scarsi risultati. Il Barcellona crede molto in lui e nelle sue potenzialità e vuole tenerlo in rosa nella prossima stagione. Inoltre, lo stesso calciatore non sarebbe convinto in un approdo in Serie A. In caso di cessione la preferenza di Trincao andrebbe alla Premier League. Nulla da fare quindi per l’Atalanta.