Il Milan tenta l’affondo sulla corsia di destra in difesa. I rossoneri hanno la disponibilità al trasferimento di Serge Aurier: le ultime

Il Milan prosegue la propria caccia ad un nuovo terzino destro. In questo senso negli ultimi giorni è tornato di moda l’ivoriano ex PSG Serge Aurier, che sembra giunto alle battute conclusive della sua avventura in Premier al Tottenham. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Stando a quanto sottolineato da ‘Sky Sport’ la dirigenza rossonera avrebbe contatti continui con l’entourage del calciatore che dal canto suo ha già dato la sua disponibilità, esprimendo gradimento per un possibile trasferimento al Milan. Qualora dovesse arrivare il terzino degli ‘Spurs’ i rossoneri dovrebbero poi liberare un posto in difesa con la cessione di uno tra Calabria e Conti. Il Tottenham però chiede circa 20 milioni di euro per l’ex PSG, mentre la società italiana vorrebbe spendere di meno andando a trovare un accordo.

