Calciomercato Inter, sprint Ndombele: accordo a un passo col Tottenham

Calciomercato Inter, in Francia sicuri: i nerazzurri pronti a chiudere con il Tottenham per Ndombele, accordo vicino per il centrocampista

L’Inter va a caccia di altri rinforzi sul calciomercato, dopo aver già messo a segno gli acquisti di Hakimi e di Sanchez. Serve adesso un colpo a centrocampo, nel mirino è stato messo con decisione Tanguy Ndombele. Per il centrocampista francese, secondo ‘Telefoot’, sarebbe ormai vicino l’accordo con il Tottenham. Si parla di inserire un altro giocatore nella trattativa, anche se al momento non è dato sapere di chi si tratti. L’intesa economica, in ogni caso, può essere trovata. Adesso, per i nerazzurri, va trovato l’accordo con il giocatore. Ndombele sarebbe in contatto con almeno altre due squadre, ma attualmente non avrebbe ancora preso nessuna decisione sul suo futuro. L’Inter attende, sperando di mettere le mani sul promettente classe 1996 che ha vissuto una stagione travagliata e va a caccia di rilancio. Mourinho gli ha concesso poco spazio soprattutto nella seconda parte della stagione, in totale le presenze in tutte le competizioni sono state solo 29. Dopo il lockdown, appena 64 minuti in campo.

