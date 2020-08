Non sarà facile ricucire lo strappo tra Conte e l’Inter. L’Ad Marotta avrebbe scelto Allegri in caso di divorzio dall’ex Ct della Nazionale

Tutto rinviato al termine dell’Europa League. Ieri tra Antonio Conte e Steven Zhang c’è stato un primo contatto telefonico, con le parti che si riaggiorneranno solo a bocce ferme e a fine stagione per decidere il futuro del tecnico. L’ex Ct, dopo lo sfogo di sabato, stando al ‘Corriere della Sera’ vorrebbe un cambiamento interno alla società e un maggiore peso decisionale a livello di mercato. Conte punta a da arrivare in fondo in Europa League e a conquistare il trofeo per avere una carta pesante in più da mettere sul tavolo nella trattativa con Zhang.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colloquio Zhang-Conte: le ultime

Inter, Allegri in panchina: Marotta ha scelto il dopo Conte

Lo strappo però non sarà facile da ricucire, considerando l’attacco alla dirigenza e in particolare al Ds Ausilio. E anche i rapporti con Marotta si sarebbero irrigiditi dopo il pesante attacco a 360 gradi di Conte nel post-gara di Bergamo. L’Ad intanto aspetterebbe gli eventi e se dovesse consumarsi il divorzio con il tecnico salentino avrebbe già deciso di affidare a Massimiliano Allegri la panchina dell’Inter, come successo peraltro nell’estate 2014 quando il toscano rimpiazzò proprio Conte alla guida della Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte e il licenziamento per giusta causa | Ultime CM.IT