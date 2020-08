Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato dell’ultimo calciomercato del Cagliari. I sardi avrebbero potuto prendere Kjaer e Juan Jesus

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Eusebio Di Francesco, il numero uno del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato anche dell’ultimo calciomercato di gennaio dei sardi: “Abbiamo provato a chiudere per Kjaer e Juan Jesus, ma non è stato possibile, così si è deciso di puntare su Pereiro, forse questo poteva essere pensato in modo diverso: non per Pereiro, che son sicuro farà una grande stagione, quanto per la scelta di non prendere un difensore”.

Simon Kjaer, alla fine, come tutti sappiamo, si trasferì a Milano, contribuendo, insieme a Zlatan Ibrahimovic, a cambiare la stagione dei rossoneri. Il brasiliano, invece, è tuttora un giocatore della Roma.

