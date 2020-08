La Serie A oggi emetterà tutti i verdetti ma per le squadre qualificate in Champions e Europa League c’è da aspettare le competizioni europee

La Serie A si avvia alla conclusione. Oggi si chiude il campionato con la sfida a distanza tra Lecce e Genoa che deciderà l’ultima retrocessa. E’ l’ultima sentenza da emettere dopo che sono state decise tutte le squadre qualificate in Champions ed Europa League. Juventus, Inter, Atalanta e Lazio sono le formazioni che disputeranno la prossima edizione del principale torneo continentale. Roma e Napoli (vincitore in coppa Italia) accederanno alla fase a gironi dell’Europa League, mentre il Milan dovrà disputare i preliminari. Qualificazioni però che non sono certe e che dipendono proprio dal proseguo delle due competizioni europee.

In particolare c’è una possibilità per la Lazio di non accedere alla Champions League ma all’Europa League. Nel caso in cui, infatti, il Napoli vinca la Champions e la Roma l’Europa League, avrebbero diritto a competere per la coppa dalle grandi orecchie e, essendo fissato in 5 il numero massimo di club per nazione, la quarta di Serie A (la Lazio appunto) retrocederebbe alla fase a gironi di Europa League.

Serie A, ottava in Europa League con Roma in Champions

Altra possibilità riguarda il Milan e la Roma. Se i giallorossi dovessero vincere l’Europa League (e quindi accedere alla prossima Champions), i rossoneri acquisirebbero il diritto di partecipare direttamente alla fase a gironi. A quel punto l’ottava classificata in Serie A (Sassuolo o Verona) avrebbe il diritto di partecipare ai preliminari di Europa League.