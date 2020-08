Serie A 38a giornata: 36 per Immobile, Juve ko. Inter seconda, tris Milan

I risultati dei quattro anticipi del 38esimo turno di Serie A: la Roma batte la Juve, successi di Napoli e Milan, l’Inter stende la Dea e Immobile fa 36

L’ultimo turno di Serie A è prodigo di sorprese: la Juventus perde anche contro la Roma, quarta sconfitta nelle ultime otto gare di campionato per i vincitori dello scudetto. Protagonisti del match Perotti, autore di una doppietta, Zaniolo e Calafiori, all’esordio nella massima divisione italiana. L’Inter stende l’Atalanta a Bergamo, con le reti di D’Ambrosio e Young. Successo anche per il Milan, che a ‘San Siro’ ne fa tre al Cagliari e Ibrahimovic riesce ad andare in doppia cifra in sole 18 partite di campionato. Il Napoli riesce ad avere la meglio sulla Lazio, anche se le scene se le prende Ciro Immobile: 36 reti in campionato e record di Higuain eguagliato.

JUVENTUS-ROMA 1-3: 5′ Higuain (J), 23′ Kalinic (R), 44′, 52′ Perotti (R)

ATALANTA-INTER 0-2: 1′ D’Ambrosio, 20′ Young

MILAN-CAGLIARI 3-0: 10′ aut. Klavan, 55′ Ibrahimovic, 57′ Castillejo

NAPOLI-LAZIO 3-1: 9′ Ruiz (N), 22′ Immobile (L), 54′ Insigne (N), 93′ Politano (N)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 83 punti; Inter 82; Atalanta e Lazio 78; Roma 70; Milan 66; Napoli 62; Sassuolo 51; Verona 49; Fiorentina, Parma e Bologna 46; Cagliari 45; Udinese 42; Sampdoria 42; Torino 39; Genoa 36; Lecce 35; Brescia 25; Spal 20

