Infortunio e cambio improvviso prima di Napoli-Lazio, Meret out per un disturbo fisico

Niente Napoli-Lazio per Alex Meret. Il giovane portiere degli azzurri, a poche ore dal big match che chiuderà questa travagliata stagione di Serie A, è stato depennato dalla lista dei convocati, come si apprende da un breve comunicato emanato dal club sulla sua pagina Twitter: “Alex Meret non sarà della gara a causa di un leggero disturbo intestinale. Al suo posto è stato convocato Hubert Idasiak“. Clicca qui per ulteriori dettagli.

