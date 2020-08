Inter, arriva un nuovo sponsor sulla maglia: accordo record per la Serie A

Dalla prossima stagione sulla manica sinistra delle maglie dell’Inter ci sarà il marchio IC Markets: l’accordo è il più remunerativo tra i club italiani

La crescita dell’Inter continua anche dal punto di vista delle collaborazioni commerciali. Dalla prossima stagione, infatti, i nerazzurri inaugureranno lo sponsor sulla manica sinistra, che come svelato da ‘Tuttosport’ sarà IC Markets, società finanziaria di Sidney, che si legherà ai milanesi fino al 2023.

‘Calcio e Finanza’ ha svelato i termini dell’accordo ufficiale (come riportano i documenti della società nerazzurra), che prevede una commissione fissa di 4.5, 4.8 e 5 milioni di euro, per gli esercizi finanziari che terminano nel 2021, 2022 e 2023. Oltre a questa cifra, l’Inter si garantirebbe anche diversi bonus in base al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

È l’accordo più remunerativo per questo tipo di sponsorizzazione mai registrato tra i club italiani: solo Atalanta, Bologna, Fiorentina, Spal e Torino avevano finora un marchio sulla manica. Presto, a questo gruppo potrebbe aggiungersi il Milan, che è in cerca di un nuovo accordo, come si legge nel comunicato che ha annunciato il prolungamento con Emirates.

