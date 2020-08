Calciomercato Udinese, Fofana dice addio: occasione per Inter e Atalanta

Il centrocampista ivoriano Seko Fofana si dice pronto a lasciare l’Udinese a fine stagione: potrebbe restare in Italia con Inter e Atalanta in pole

“Dopo quattro anni è tempo di lasciare. Sarà difficile stare bene come a Udine, ma sono un nomade ed è arrivato il momento di scegliere un’altra destinazione”. A parlare è Seko Fofana, autore di quello che contro la Juventus è stato il gol salvezza dell’Udinese. Il centrocampista ivoriano ha raccontato a ‘La Gazzetta dello Sport’ che lascerà il club friulano. Il giocatore non chiude però le porte alla Serie A, con Inter e Atalanta che sarebbero in pole position.

“Gotti ci ha dato fiducia, ha pensato a migliorare la squadra. Tudor invece mi ha detto cose che fanno male è stata dura. Se Gotti restasse? Per me è stata ‘The last dance’, devo pensare a me e scegliere un’altra destinazione. Ho giocato in Francia, Inghilterra e Italia. Chissà, magari ci resto pure, anche se sarà dura trovarsi bene come a Udine” ha dichiarato il giocatore. Una scelta non economica: “Non lo faccio per soldi, sarà una scelta sportiva. Cerco nuovi obiettivi”.

Calciomercato Inter e Atalanta, Fofana via

In pole sul giocatore ci sarebbero Inter e soprattutto l’Atalanta, club recentemente tornato di moda. “Non so nulla. L’Atalanta gioca molto bene ed è una delle squadre più forti d’Europa. Quella contro il Psg sarà una grande sfida. Il Papu Gomez è il giocatore che più mi ha impressionato in questi anni, insieme a De Paul e Dybala. Non so Rodrigo come faccia a correre così tanto”.

Sotto contratto sino al 2022, Fofana potrebbe costare tra i 10 e i 15 milioni di euro. In passato sul giocatore c’era anche il Torino, ma oltre alle due compagini nerazzurre e a quella granata, l’ivoriano potrebbe anche rappresentare un’occasione per il Milan. I rossoneri sono infatti a caccia di un vice-Kessie e il connazionale potrebbe essere un’idea.

