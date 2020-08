Calciomercato Inter, addio a fine stagione | “Non ci posso credere”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le parole del giornalista Paolo Condò negli studi di ‘Sky Sport’

“Probabilmente andrà via dall’Inter a fine stagione”. Il giornalista Paolo Condò, negli studi di ‘Sky Sport’, si è sbilanciato circa il futuro di un nerazzurro che ha deluso le enormi aspettative. Parliamo di Diego Godin, per il quale già da tempo si parla di un certo o quasi addio dopo che sarà terminata questa annata. “Sono molto sorpreso, aveva fatto grandissimi cose all’Atletico Madrid e in Nazionale – ha aggiunto Condò – Con Godin attraverserei l’inferno… Se sul suo deludente rendimento ha inciso la difesa a tre? Non posso credere che il passaggio alla difesa a tre sia stata la discriminante per un calciatore del suo valore“, ha risposto e concluso il noto giornalista.

Arrivato a zero la scorsa estate legandosi ai nerazzurri fino al giugno 2022 a fronte di un ingaggio di circa 6 milioni bonus inclusi, l’esperto centrale uruguaiano potrebbe tornare in Spagna. Occhio, però, alla Premier (dove vanta diversi estimatori), al Psg e a mete ‘esotiche’ come per esempio il Qatar.

