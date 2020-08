Barcellona, Setien sorride: Griezmann e Dembelé disponibili per il Napoli

Antoine Griezmann ed Ousmane Dembelé sono tornati a lavorare col gruppo del Barcellona. Setien li avrà a disposizione per la sfida al Napoli

Il Barcellona è tornato al lavoro in vista del match di Champions League col Napoli, in programma sabato 8 agosto al Camp Nou. Setien si giocherà la panchina contro i partenopei e oggi ha ricevuto due ottime notizie in vista del match: come riportato da ‘Mundo Deportivo’, infatti, sono tornati a lavorare col gruppo sia Antoine Griezmann che Ousmane Dembelé.

I due francesi sono recuperati dai rispettivi infortuni, ma secondo la stampa spagnola appare impossibile un loro utilizzo dal primo minuto contro i ragazzi di Gattuso. Molto probabile, invece, che i due abbiano spazio a gara in corso (soprattutto l’ex Atletico). Domani, invece, il Barça ha previsto una vera e propria “prova generale”: una partitella in famiglia sul terreno del Camp Nou, che salvo sorprese dell’ultima ora ospiterà il match con i napoletani sei giorni dopo.

