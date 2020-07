Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, parla della possibile riapertura degli stadi in vista della prossima stagione

“Bisogna ancora capire come evolverà la situazione sanitaria. Le fughe in avanti di chi vuole ripartire subito e con gli stadi aperti sono fughe fuori dalla realtà, che non trovano riscontro nelle decisioni del Governo“. Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora si dice pessimista sulla riapertura degli stadi per la prossima stagione. “Gravina si dice preoccupato per la rigidità del protocollo? Sono preoccupato anche io, principalmente della situazione sanitaria in Italia. – conclude Gravina – Nel momento in cui capiremo come evolve la situazione sanitaria, ci occuperemo anche del calcio e di tutto il resto”. Soddisfazione, invece, per la chiusura dell’attuale stagione: “Il campionato di Serie A si chiuderà nel weekend e già questo mi sembra un grande successo”.

