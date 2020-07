Milan, intervento chirurgico per Conti: il comunicato

Milan, nuovo intervento chirurgico per Andrea Conti al ginocchio infortunato: il comunicato del club rossonero

Nuova operazione per Andrea Conti, uscito per infortunio nel corso di Sassuolo-Milan la scorsa settimana. Il club rossonero comunica le condizioni del giocatore, sofferente al ginocchio sinistro, in una nota ufficiale. “A seguito del persistere della sintomatologia dolorosa dopo il trauma del ginocchio sinistro occorso in Sassuolo-Milan – si legge – Conti è stato sottoposto, in data odierna, a revisione artroscopica con regolarizzazione del menisco mediale”. Ancora ignoti i tempi di recupero del laterale destro.

